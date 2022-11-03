N'Golo Kante: Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum

Chelsea'nin yıldız ismi N'Golo Kante, Türk taraftarın kendisine "Come to Fenerbahçe" demesi üzerine "Hayır ben Beşiktaşlıyım" cevabını verdi.

Dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kante, Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Chelsea'nin yıldız ismi Kante, Fenerbahçeli bir taraftarın "Come to Fenerbahçe" talebini "Hayır, hayır. Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum." diyerek kibarca reddetti.

Sarı-lacivertli taraftar bu cevap üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.

Kante: Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum - İZLE



Sadece 2 maçta oynadı

Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 2 maçta oynayan Fransız futbolcu Dünya Kupası'nı da kaçıracak.