Nicolo Zaniolo'dan sorguda itiraf: Kumar oynadım İtalya'da yürütülen bahis soruşturmalarında adı geçen isimlerden olan Aston Villa forması giyen Nicolo Zaniolo, sorguda itirafta bulundu. Yıldız isim, yasadışı platformlarında kumar oynadığını söyledi.

ensonhaber.com

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılan ve Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

İtalya'da yürütülen bahis soruşturmalarında 7 ay men cezası alan Nicolo Fagioli ve 10 ay ceza alan Sandro Tonali ile birlikte adı geçen hücum oyuncusu Zaniolo hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Futbolla ilgili bahis yapmadığını belirtti

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo, Torino Savcısı ile girdiği sorguda tüm soruları yanıtladı ve durumunu netleştirdi.

23 yaşındaki oyuncu, yasadışı platformlarında kumar oynadığını itiraf etti ancak futbola dair herhangi bir bahis oynamadığını söyledi.

"Bu davanın yakında kapanacağından eminiz"

Zaniolo'nun avukatları ise İtalyan basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: