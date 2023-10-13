Nicolo Zaniolo'nun savunması! Futbolla ilgili bahis yapmadım Sandro Tonali ile birlikte yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sorgulanan Nicolo Zaniolo'nun, futbolla ilgili bahis yapmadığını, yalnızca internet üzerinden poker oynadığını söylediği öne sürüldü.

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İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali ile Aston Villa'da oynayan Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İtalya Milli Takımı'nın Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı.

Corriere dello Sport'un haberine göre; "kumar veya bahis faaliyetlerinin yasa dışı uygulanması" iddiasıyla suçlanan İtalyan futbolcunun kendisini nasıl savunduğu da ortaya çıktı.

Telefonuna ve tabletine el konuldu

Polis memurlarının sorgulaması sırasında suçlamaları reddettiğini belirten Zaniolo'nun, futbolla ilgili herhangi bir bahis oynamadığını söylediği öne sürüldü.

24 yaşındaki futbolcu savunmasında, yalnızca poker oynamak için çevrimiçi platformları kullandığını belirtti.

Bu arada haberde Zaniolo'nun telefonuna ve tabletine delil aranması amacıyla el konulduğu da ifade edildi.

Galatasaray'dan İngiltere'ye gitmişti

Galatasaray, yaz transfer döneminde Zaniolo'yu şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

Aston Villa'nın, 5 milyon euro kiralama ücretinin yanı sıra maksimum 1 milyon 375 bin euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceği aktarılmıştı

Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun 22 milyon 500 bin euro olduğu, buna ek olarak anlaşmada 15 milyon 500 bin euro şarta bağlı bonuslar bulunduğu kaydedilmişti.

Öte yandan, transferin gerçekleşmesi durumunda sonraki satıştan Galatasaray'ın satış bedeli kârının yüzde 10'unu elde edeceği duyurulmuştu.