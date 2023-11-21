Nijerya'da garip olay: Para olmadığı için teknik direktör kovulamıyor

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Nijerya Futbol Federasyonu'ndan teknik direktör Jose Peseiro için dikkat çeken bir açıklama geldi.

Federasyon üyesi Nse Essien, tazminat ödeyecek paraları olmadığı için teknik direktörü kovamadıklarını açıkladı.

Nijerya Futbol Federasyonu Üyesi Nse Essien yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Herkes teknik direktör Jose Peseiro'nun görevden alınması için baskı yapıyor. İki maçta sadece iki puan alabildik. Üzüntü verici ve çok tehlikeli bir durumdayız. Ancak federasyonun tazminat ödeyecek parası olmadığı için Peseiro'yu görevden alamıyoruz.