Nottingham Forest, Tottenham'ı devirdi

- Nottingham Forest, Premier Lig'in 16. haftasında Tottenham'ı 3-0 mağlup etti.
- Maçtaki golleri Hudson-Odoi ve Sangare kaydetti.
- Nottingham Forest 18 puanla 16. sıraya yükseldi; Tottenham ise 22 puanla 11. sırada kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Nottingham Forest, Tottenham'ı konuk etti.
The City Gorund'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 28 ile 50. dakikalarda Callum Hudson-Odoi ve 79. dakikalarda Ibrahim Sangare kaydetti.
LİGDEKİ DURUMLARI
Geçen hafta 5 maçlık galibiyet hasretini bitirerek Brentford'u 2-0 yenen Tottenham, bu sonuçla birlikte 22 puanda kaldı ve 11. sırada konumlandı.
Ligde 5. galibiyetini alan Nottingham Forest ise 18 puana yükseldi ve 16. sıraya yerleşti.
TOTTENHAM'IN RAKİBİ LIVERPOOL
Premier Lig'in 17. haftasında Nottingham Forest, deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Tottenham ise sahasında Liverpool'u konuk edecek.