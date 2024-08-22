Nuri Şahin, Mats Hummels'in geleceği hakkında konuştu

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Borussia Dortmund’un teknik direktörü Nuri Şahin, sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Mats Hummels’in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam, Alman stoperin kariyerine futbolcu olarak devam edeceğini belirtti.

Nuri Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"DEVAM EDECEĞİNDEN EMİNİM"

Hummels'in ilginç mizah anlayışını hiçbir zaman kaybetmemesini diliyorum. Umarım en kısa zamanda teknik direktör olur. Ancak Eylül'den itibaren tekrar futbol oynamaya devam edeceğinden eminim. Nereye gideceğini, nerede oynayacağını biliyorum.