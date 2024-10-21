Nuri Şahin ve Carlo Ancelotti arasında ufak gerginlik

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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, kritik Real Madrid maçı öncesi sürpriz bir karar aldı.

Alman ekibinin Türk teknik direktörü, taktiklerinin ortaya çıkmaması için Santiago Bernabeu'da antrenman yapmayacak.

DORTMUND BUNU İLK KEZ YAPTI

Bild'de yer alan habere göre; son idmanını Almanya'da gerçekleştiren Dortmund takımı, daha sonra İspanya'ya hareket etti. Bundesliga devinin daha önce böyle bir uygulama yapmadığının da altı çizildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

ANCELOTTI: "ONLARI GÖZETLEMEMİZE GEREK YOK"

İtalyan çalıştırıcı, "Dortmund hakkında her şeyi biliyoruz. Onları gözetlememize gerek yok." ifadelerini kullandı.

Haberde Nuri Şahin'in Real Madrid ve Bernabeu'ya çok aşina olduğu vurgulanırken, genç teknik adamın futbolculuğu döneminde 2011-2014 yılları arasında İspanyol takımında forma giydiği hatırlatıldı. Şahin bu süreçte Liverpool ve Borussia Dortmund'a kiralanmış ve Real Madrid'de toplam 10 resmi maçta forma giymişti.

Real Madrid ile Borussia Dortmund, 22 Ekim Salı günü Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek.