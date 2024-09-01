Old Firm derbisinde Celtic, Rangers'ı üç golle yıktı
Haber Merkezi

İskoçya Premiership'in 4. haftasında Old Firm derbisinin heyecanı yaşandı. Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi.

Celtic Park'taki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

CELTIC, 3 GOLLE KAZANDI

Karşılaşmada Celtic'e galibiyeti getiren golleri; 17. dakikada Daizen Maeda, 40. dakikada Kyogo Furuhashi ve 75. dakikada Callum McGregor attı.

Rangers'ta sakatlığı bulunan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, maç kadrosunda yer almadı.

RANGERS, 7 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Celtic, 4 haftada 12 puana ulaştı. Rangers, ilk 4 haftada 7 puanda kaldı.

Celtic, gelecek hafta sahasında Hearts'ı ağırlayacak. Rangers, Dundee United deplasmanına gidecek.