Old Firm derbisinde Celtic, Rangers'ı üç golle yıktı

Haber Merkezi
İskoçya Premiership'in 4. haftasında Old Firm derbisinin heyecanı yaşandı. Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi.
Celtic Park'taki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
CELTIC, 3 GOLLE KAZANDI
Karşılaşmada Celtic'e galibiyeti getiren golleri; 17. dakikada Daizen Maeda, 40. dakikada Kyogo Furuhashi ve 75. dakikada Callum McGregor attı.
Rangers'ta sakatlığı bulunan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, maç kadrosunda yer almadı.
RANGERS, 7 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Celtic, 4 haftada 12 puana ulaştı. Rangers, ilk 4 haftada 7 puanda kaldı.
Celtic, gelecek hafta sahasında Hearts'ı ağırlayacak. Rangers, Dundee United deplasmanına gidecek.
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