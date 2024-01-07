Orkun Kökçü'nün yıldızlaştığı maçta Benfica farklı kazandı

ensonhaber.com
Portekiz Primeria Liga'nın 16. haftasında Benfica, Aruouca deplasmanına çıktı.
Konuk ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Orkun Kökçü yıldızlaştı
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı.
23 yaşındaki futbolcu 47. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
85. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Orkun, Peter Musa'nın attığı golün asistini yaparak galibiyette önemli bir katkı sağladı.
Bu sonucun ardından Benfica puanını 39'a yükselterek 40 puanlı lider Sporting'i takibini sürdürdü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış