Haberler



Dünyadan futbol



Orkun Kökçü'nün yıldızlaştığı maçta Benfica farklı kazandı

Orkun Kökçü'nün yıldızlaştığı maçta Benfica farklı kazandı Benfica, Primeria Liga'nın 16. haftasında konuk olduğu Aruouca'yı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.