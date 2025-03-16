Orkun ve Kerem attı, Benfica 3 puanı kaptı

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Portekiz Premier Lig'in 26. hafta mücadelesinde Rio Ave ile Benfica karşı karşıya geldi.

Rio Ave Futebol Clube Stadyumu'ndaki müsabakayı konuk ekip Benfica 3-2'lik skorla kazandı.

BENFICA, 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Orkun Kökçü, 53. dakikada penaltıdan Pavlidis ve 80. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Rio Ave'nin gollerini ise 64. dakikada Brandon Aguilera ile 75. dakikada Clayton attı.

ORKUN 11 BAŞLADI, KEREM İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ

Mücadeleye Benfica formasıyla ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, 74.dakikada yerini Renato Sanchez'e bıraktı.

Öte yandan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu 74. dakikada Zeki Amdouni'nin yerine oyuna dahil oldu ve 80 dakikada Benfica'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.

RIO AVE'DE DEMİR EGE OYNADI

Rio Ave'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Demir Ege Tıknaz, 73. dakikada oyundan alındı.

BENFICA, PUANINI 59 YAPTI

Bu sonucun ardından Benfica, bir maçı eksik olmasına rağmen puanını 59'a yükseltti ve lider Sporting'in 3 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. Rio Ave, 29 puanda kaldı.

Portekiz Premier Lig'in gelecek haftasında Benfica, Gil Vicente deplasmanına gidecek. Rio Ave, Casa Pia'ya konuk olacak.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN ATTIĞI GOL

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)