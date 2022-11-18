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    Ozan Kabak forvetlere nazire yaptı

    Ozan Kabak, forvetleri kıskandıran bir performansa imza attı. Hoffenheim ve A Milli Takım formalarıyla toplam 5 gol 4 asist yaparak 9 gole katkı sağladı.
    • 18.11.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 11:40
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    Ozan Kabak forvetlere nazire yaptı

    Ozan Kabak çok formda. 22 yaşındaki stoper, A Milli Takımın İskoçya'yı 2-1 yendiği maçta ay yıldızlıların ilk golünü atarak galibiyette önemli rol oynadı.

    Genç savunmacı, böylece bu sezon tüm kulvarlarda 5'inci kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

    5 gol 4 asist yaptı

    Almanya'da Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, savunmadaki başarısının yanı sıra skora yaptığı katkıyla da adından söz ettiriyor.

    Hoffenheim forması giyen genç stoper, bu sezon tüm kulvarlarda 5 gol 4 asiste imza attı.

    Ozan Kabak forvetlere nazire yaptı #1


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