Ozan Kabak yeni takımında şov yapıyor

Ozan Kabak yeni takımında şov yapıyor

Hoffenheim'in Bayer Leverkusen'e konuk olduğu karşılaşmada milli stoperimiz Ozan Kabak, topu mükemmel taşıyıp Andrej Kramaric'e golü attırdı.

Bundesliga'nın 3. haftasında Hoffenheim deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşıyor. Maçın 9. dakikasında Baumgartner'in attığı gol ile Hoffenheim skoru 1-0 yaptı.

Ozan'dan harika koşu

Maçın 35.dakikasında milli oyuncumuz Ozan Kabak, orta sahada topu kaptıktan sonra sağ kanattan başlattığı koşu sonrası ceza sahasına orta açtı ve savunmadan seken top Kramaric'in önünde kaldı ve Hırvat oyuncu önüne düşen topu filelere yolladı. Hoffenheim skoru 2-0 yaptı.

İşte golden kareler;





(Görüntüler Tivibuspor'dan alınmıştır)

Hoffenheim kariyeri mükemmel başladı

Ozan Kabak, yeni takımı Hoffenheim ile çıktığı 4 mücadelede 2 gol 1 asistlik performans göstererek Bundesliga'ya iyi bir geri dönüş gerçekleştirdi.