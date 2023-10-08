Ozan Kabak'tan kötü haber! Omzu çıktı Hoffenheim'ın Werder Bremen ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Ozan Kabak'ın omzu çıktı. 23 yaşındaki oyuncu, milli takımın Hırvatistan ve Letonya maçlarını kaçıracak.

ensonhaber.com

Almanya Bundesliga'nın 7. hafta mücadelesinde Werder Bremen'le Hoffenheim kozlarını paylaştı.

Weserstadion'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip Hoffenheim 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Mavi-beyazlı takıma üç puanı getiren golleri ise 8. dakikada Maximilian Beier, 29'da Grischa Prömel ve 90+2'de Marius Bülter kaydetti. Ev sahibi Werder Bremen'in gollerini ise 17. dakikada Romano Schmid ve 90+1'de Jens Stage attı.

Ozan sakatlandı

Maçın 66. dakikasında ise milli futbolcumuz Ozan Kabak, büyük bir talihsizlik yaşadı. Hoffenheim forması giyen avunma oyuncusu, ikili mücadele sonrası kendini yere bıraktı.

Omzundan sakatlanan Ozan'in yerine ise Kevin Akpoguma oyuna dahil oldu.

Milli maçlada oynayamayacak

Alman basınında yer alan haberde, 23 yaşındaki futbolcunun Werder Bremen ile oynanan maçta omzunun çıktığı belirtildi.

Ozan Kabak'ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya maçlarında yer alamayacağı aktarıldı.

A Milli Takım, 12 Ekim'de Hırvatistan ile 15 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek.

(Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır.)