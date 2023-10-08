A Milli Takım'da değişiklik! Ozan Kabak yerine Rayyan Baniya çağrıldı A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı maçın kadrosunda değişiklik yapıldı. Sakatlık yaşayan Ozan Kabak yerine Rayyan Baniya kadroya çağrıldı.

ensonhaber.com 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da toplanacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Werder Bremen ile Hoffenheim'ın karşılaştığı müsabakadan omuz çıkığı sebebiyle ayrılan Ozan Kabak'a bugün Almanya'da çeşitli testler uygulandı. Omzu çıkan Ozan kadrodan çıkarıldı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, yapılan testler sonucunda, Ozan'ın yaşadığı sakatlığın tedavisinin A Milli Takım kampı süresince tamamlanamayacağı anlaşıldığından dolayı aday kadrodan çıkarılmasına karar verildiği ifade edildi. Gözden Kaçmasın Ozan Kabak'tan kötü haber! Omzu çıktı Haberin Detayları Rayyan Baniya dahil edildi Ozan'ın yerine Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi. İtalya'nın Bologna kentinde doğan 24 yaşındaki futbolcu, millilerin İstanbul'da başlayacak kampında yer alacak.