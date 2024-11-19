Patrick Vieira'nın yeni adresi İtalya'dan

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Bu sezon Genoa, İtalya Serie A'da kötü gidişatının ardından yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Genoa, Alberto Gilardino'nun yerine Patrick Viera'yı getirecek.

48 yaşındaki Fransız çalıştrııcı ile son görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

New York City, Nice, Crystal Palace, takımları çalıştıran Viera, son olarak Strasborug'u çalıştırmıştı.

Patrick Vieira, 2020 yılında Daily Mail'e verdiği uzun bir röportajda, Mario Balotelli ile yaşadığı zorlu ilişkinin nedenlerini şu şekilde açıkladı:

Onun zihniyeti kolektif bir spora uygun değil. Onunla çalışmak benim için gerçekten karmaşıktı. Hem onun hem de benim için yönetilemez bir durumdu.

"ONUNLA AYNI FİKİRDE DEĞİLDİM"

Balotelli ise 2024 yılında So Foot ağına yaptığı açıklamayla bu ifadelere yanıt verdi. Açıklamaları hem açık hem de güçlüydü: