Paulo Dybala'nın test sonucu negatife dönmüyor Koronavirüse yakalandığı bilinen Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini, 4. kez teste girdi. İkilinin son test sonuçlarının da pozitif çıktığı öğrenildi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya olmuştu.

Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Paulo Dybala, haftalar önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını ancak kendisini iyi hissettiğini açıklamıştı. Arjantinli yıldızın, 1,5 aydır virüsü yenemediği öğrenildi.

4. KEZ POZİTİF ÇIKTI

Kendisiyle birlikte koronavirüse yakalanan kız arkadaşı Oriana Sabatini ve Dybala'nın, 4. kez teste girdiği öğrenildi.

26 yaşındaki futbolcu ve sevgilisinin, yapılan son testlerde de pozitif sonuç verdiği ortaya çıktı.

KRONİK RAHATSIZLIĞI YOK

Kronik herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan Dybala, geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış ve durumunun iyi olduğunu ifade etmişti.