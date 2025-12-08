Paulo Fonseca, ligde 9 ay sonra takımının başında maça çıktı

- Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 2 Mart 2025'te Brest maçında aldığı 9 aylık cezanın bitmesiyle takıma döndü.
- Fonseca, cezasının sona ermesinin ardından Lorient maçında takımın başında sahaya çıktı.
- Lyon, Ligue 1'de 15. haftayı 24 puanla 5. sırada tamamladı.
Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 2 Mart 2025'te oynanan Brest maçının hakemine yönelik hareketi nedeniyle aldığı 9 aylık ceza sona erdi.
Fonseca, Fransa Ligue 1'in 15. haftasında oynanan ve 1-0 kaybedilen Lorient maçında takımının başında sahaya çıktı.
Fransa Ligue 1 Disiplin Komitesi tarafından verilen cezanın 30 Kasım 2025 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte Portekizli teknik adam kulübedeki yerini aldı.
LİGDE 5. SIRADALAR
52 yaşındaki teknik adamın yönetimindeki Lyon, Fransa Ligue 1’de 15 haftalık bölümde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 5. sırada yer alıyor.
AVRUPA MAÇLARINDA TAKIMIN BAŞINDAYDI
Öte yandan Paulo Fonseca, Lyon'un Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarında takımını saha kenarından yönetmişti.