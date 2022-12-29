Pele'nin Türkiye macerası: Fenerbahçe'ye rakip oldu

Yaşamını yitiren 82 yaşındaki efsane futbolcu Pele, 1972 yılında Santos forması giyerken, Türk takımlarından sadece Fenerbahçe'ye rakip olmuştu.

Futbol tarihinin en iyilerinden biri olan Brezilyalı efsane futbolcu Pele 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Futbol kariyeri dopdolu olan Pele'nin yaşam hikayesinde ise bilinmeyen birçok alan mevcut.

Pele, Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Onlardan biri de Pele'nin 1972 yılında Santos forması giyerken İstanbul'da İnönü Stadın'da Fenerbahçe ile karşılaşmış olması.

Pele oynadığı bu maç ile Türk takımlarından sadece Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti.

Fenerbahçe 6-1 kaybetti

Fenerbahçe bu maçı 6-1 kaybederken futbolseverler Pele'nin inanılmaz futbolunu izleme imkanı bulmuş ve stadı 43 bin 275 seyirci hınca hınc doldurmuştu.

Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti VİDEO ARŞİV







