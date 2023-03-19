Pep Guardiola: Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardım Manchester City'nin Burnley'i 6-0 yenerek FA Cup'ta çeyrek finale çıktığı mücadelenin sonunda Pep Guardiola, oyuncusu Erling Haaland hakkında konuştu.

Premier Lig ekibi Manchester City, İngiltere FA Cup çeyrek finalinde eski futbolcusu Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Burnley ile karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Manchester City maçtan 6-0 galip ayrıldı ve yarı finale çıktı.

Manchester City'nin gollerini 32, 35 ve 59'da Haaland, 62 ve 73'te Alvarez, 68'de Palmer attı.

Guardiola'dan güldüren yanıt

Maçın ardından Pep Guardiola, 63. dakikada oyundan çıkardığı Erling Haaland ile ilgili gündem yaratan ve güldüren bir açıklama yaptı.

Guardiola, şu açıklamayı yaptı:

"Haaland'ı bu sefer de Messi'nin FA Cup'taki rekorunu kırmasın diye oyundan çıkardım."

Leipzig maçında oyundan çıkarınca eleştirilmişti

İspanyol çalıştırıcı bu cevabıyla birlikte Erling Haaland'ın Leipzig karşısında 5 gol attığı maça gönderme yaptı. Pep Guardiola'nın Haaland'ı Leipzig maçında oyundan alması, eleştirilmişti.

Norveçli golcü, o maçta 1 gol daha atması halinde Lionel Messi ve Luiz Adriano'yu geride bırakarak 'Bir Şampiyonlar Ligi maçında en çok gol atan oyuncu' unvanının yeni sahibi olacaktı.