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    Pep Guardiola: Messi en iyisi

    Manchester City'nin başarılı çalıştırıcısı Pep Guardiola, Lionel Messi'nin tarihin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.
    • 21.12.2022 - 21:35
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    Pep Guardiola: Messi en iyisi

    Manchester City Menajeri Pep Guardiola, gündeme dair açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Lionel Messi'nin en iyisi olduğunu dile getirdi.

    "Messi'nin yaptıklarıyla rekabet edebilecek hiç kimse yok"

    Guardiola, "Herkesin bir fikri var ama hiç kimse Messi'nin tüm zamanların en iyisi olduğu konusunda bir şüphesi olamaz. Benim için en iyisi, Messi'nin yaptıklarıyla rekabet edebilecek hiç kimse yok." dedi.

    Pep Guardiola: Messi en iyisi #1

    "Messi en iyisi"

    İspanyol menajer, "Pele, Alfredo Di Stefano veya Diego Maradona'yı gören insanlar biraz duygusaldır. Yine de Messi en iyisi. Dünya Kupası'nı kazanmasaydı da bu durum hiç değişmeyecekti." ifadelerini kullandı.

    Pep Guardiola: Messi en iyisi #2

    "Gitmeyenler, futbol ritimlerini kaybettiler"

    Dünya Kupası'na giden oyuncuların, gitmeyenlerden daha iyi durumda olduğunu söyleyen Guardiola, "Bugün altı oyuncum geri döndü. İnanılmaz, eşsiz bir durum yaşadılar. Umarım 4 yıl sonraki Dünya Kupası'nda da başka bir deneyim sahip olurlar. Dünya Kupası'na giden oyuncular, gitmeyen oyunculardan daha iyi durumdalar. Gitmeyenler, futbol ritimlerini kaybettiler." açıklamasını yaptı.

    Pep Guardiola: Messi en iyisi #3

    "Sezonun devamı için bir endişem yok"

    Başarılı teknik adam, "Sezonun devamı için bir endişem yok. Sezonun sonunu iyi şekilde getireceğimizi düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Pep Guardiola: Messi en iyisi #4


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