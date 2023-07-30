Pep Guardiola: Suudi Arabistan dengeleri değiştirdi

Geride bıraktığımız 2022-2023 sezonunda Manchester City ile kupalara ambargo koyan Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA Cup'ı kazanarak üçleme yapan İspanyol teknik adam Pep Guardiola, yaz döneminde Suudi Arabistan'a transfer olan oyuncular hakkında konuştu.

55 yaşındaki çalıştırıcı, Suudi Arabistan kulüplerinin gerçekleştirdiği yıldız futbolcular hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

Arabistan'ın dünya futbolunda dengeleri değiştirdiğini ifade eden Pep Guardiola, şu ifadeleri kullandı:

Suudi Arabistan, bütün transfer pazarını ve dengesini değiştirdi. Birkaç ay önce Cristiano Ronaldo geldiğinde kimse oraya bu kadar çok üst düzey oyuncunun gideceğini düşünmemişti. Gelecekte daha fazlası da olacak. Bu bir tehdit değil, bir gerçek.