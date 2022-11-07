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    Petr Cech, yeniden kaleciliğe başlıyor

    Petr Cech, yeniden kaleciliğe başlıyor

    40 yaşındaki eski kaleci, Petr Cech Chelsea'deki idari görevinden ayrılmıştı. Cech, bir buz hokeyi takımına katıldı ve yeniden kalecilik yapmaya başlayacak.
    • 07.11.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 16:14
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    İngiltere Premier League ekibi Chelsea'nin efsane isimlerinden olan Petr Cech yönetimde teknik ve performans danışmanı olarak yaptığı görevden ayrılarak buz hokeyi takımına imzayı attı.

    Chelsea'den ayrılmıştı

    Mirror'ın haberine göre, 2019 yılında futbolu bırakan Çek kaleci, Abramovic yönetiminde Chelsea'de görevine devam etmiş daha sonrasında Todd Boehly'e devredilen takımda görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

    Petr Cech, yeniden kaleciliğe başlıyor #1

    Buz hokeyi takımı için kalecilik yapacak

    40 yaşındaki efsane isim Cech, daha önce de imza atıp boş zamanlarda forma giydiği buz hokeyi takımı Guildford Phoenix'ten sonra, Chelsea'deki görevinin de sona ermesiyle 2022-23 sezonu için Chelmsford Chieftains ile sözleşme imzaladı ve artık farklı bir kulvarda kaleci olarak kariyerine devam edecek.

    Petr Cech, yeniden kaleciliğe başlıyor #2

    Chelsea tarihine geçmişti

    Petr Cech, Chelsea formasıyla 4 kez Premier League'de şampiyon olurken, birer kez de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupalarını kazanma başarısı gösterdi.

    Petr Cech, yeniden kaleciliğe başlıyor #3

    Petr Cech, yeniden kaleciliğe başlıyor #4


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