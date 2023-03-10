Pierluigi Collina: Erik ten Hag'a hakem acıdı

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, Anfield Road'da ezeli rakibi Manchester United'ı 7-0 yenerek tarihi bir skora imza atmıştı.

Uzun süre hatırlanacak bu maçta hakemin 3 dakikalık uzatma süresi eklemesi tartışma konusu yaratmıştı.

Bu tartışmalara FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'da katıldı.

Daily Mail'in düzenlediği habere göre; FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Liverpool - Manchester United maç sonuna 3 dakika ekleyen hakem Andy Madley'in durma süresini kısaltarak Erik ten Hag'a acıdığını öne sürdü.

Manchester United'ın Anfield Road'daki 7-0'lık mağlubiyetinde hakem tarafından haksız yere merhamet edildiğini söyledi.

Eski İtalyan hakem şu ifadeleri kullandı:

"Liverpool'daki maçta ilk yarıda bir, ikinci yarıda üç dakika olmak üzere dört dakika eklendi. Ama ikinci yarıda altı gol oldu. Bazı müsabakalarda fazladan 1 gol bile sezon sonunda sıralamayı değiştirebiliyor. Dolayısıyla atılan veya atılmayan bir gol bile fark yaratabilir."