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    Pioli: Milan'da kaldığım için mutluyum

    Milan'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığı Pioli, kırmızı-siyahlı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 14:07
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    Pioli: Milan'da kaldığım için mutluyum

    Milan'daki kontratını uzatmayı umduğunu ve isteğinin bu yönde olduğunu belirten Stefano Pioli, bu isteği gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

    Kulübe ve oyunculara teşekkür eden İtalyan antrenör, ''Sezonu en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Geleceğimiz, önümüzdeki son 3 maça bağlı.'' ifadelerini kullandı.

    Pioli: Milan'da kaldığım için mutluyum #1

    DÜN AÇIKLANMIŞTI

    İtalyan ekibi Milan, dün gece geç saatlerde resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla, teknik direktör Pioli'nin sözleşmesini 2022'ye kadar uzattıklarını duyurmuştu.

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