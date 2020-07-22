Pioli: Milan'da kaldığım için mutluyum

Milan'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığı Pioli, kırmızı-siyahlı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.

Milan'daki kontratını uzatmayı umduğunu ve isteğinin bu yönde olduğunu belirten Stefano Pioli, bu isteği gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kulübe ve oyunculara teşekkür eden İtalyan antrenör, ''Sezonu en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Geleceğimiz, önümüzdeki son 3 maça bağlı.'' ifadelerini kullandı.

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İtalyan ekibi Milan, dün gece geç saatlerde resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla, teknik direktör Pioli'nin sözleşmesini 2022'ye kadar uzattıklarını duyurmuştu.