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    Pjanic, nargile içerken görüntülendi

    Pjanic, nargile içerken görüntülendi

    Beşiktaş’ın Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic'in, Finlandiya maçı öncesinde nargile içerken görüntüleri ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 09:07
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    FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Bosna Hersek, Finlandiya'ya 3-1 mağlup olmuştu.

    Bosna Hersekli taraftarlar, yenilginin faturasını Pjanic'e çıkarmış ve oyuncuyu ıslıklamıştı.

    PJANIC'İN NARGİLE İÇTİĞİ ANLAR

    Bu sefer de yıldız oyuncunun tepki çeken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Pjanic'in nargile içtiği anlar objektiflere yansıdı.

    Görüntüler Bosna'da yankı uyandırdı. Taraftarlar, Pjanic'in milli takımı umursamadığını söylüyor.

    Pjanic, nargile içerken görüntülendi #1

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