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    Portekiz 2. Ligi'nde garip penaltı vuruşu

    Portekiz 2. Ligi'nde garip penaltı vuruşu

    Portekiz'de Jardel isimli oyuncunun kullandığı penaltı atışı oldukça dikkat çekti.
    • 22.08.2022 - 12:30
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    Portekiz Ligi takımlarından Feirense'de forma giyen Jardel, ilginç penaltı kullanış tarzıyla dikkatleri çekiyor.

    İtalyan futbolcu Jorginho'dan sonra yeni moda Jardel'in 'Squid Game' vuruş tarzı olabilir.

    Portekiz 2. Ligi'nde garip penaltı vuruşu İZLE

    Sıfır hareketle duruyor

    Jardel, topun başına gelip hiç gerilmeden ve hareket etmeden duruyor. Tek ayağını havaya kaldırıp Squid Game dizisindeki gibi sıfır harektle duran Jardel, kalecileri şaşırtmayı amaçlıyor.

    Atacağı köşeyi ve vuracağı zamanı belli etmemek amacıyla bu tarzı benimseyen Jardel, son penaltısını ise kaçırdı.

    Portekiz 2. Ligi nde garip penaltı vuruşu #1

    Portekiz 2. Ligi nde garip penaltı vuruşu #2


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