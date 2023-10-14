Portekiz Süper Ligi’nde ayın golünü Orkun Kökçü attı Portekiz Süper Ligi’nde ayın golü, Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü’nün ligin 4. haftasında Vitoria Guimaraes ağlarına gönderdiği gol seçildi.

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Portekiz Süper Ligi’nde 2 Eylül’de oynanan 4. hafta karşılaşmasında Benfica, Vitoria Guimaraes’i evinde 4-0 mağlup etti.

Milli oyuncu Orkun Kökçü de mücadelenin 45+5. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla skoru 3-0’a getiren golü kaydetti.

22 yaşındaki oyuncunun atmış olduğu bu gol, Portekiz Süper Ligi’nde ayın golü seçildi.

Serbest kalma bedeli 150 milyon euro

Milli futbolcu, yaz transfer döneminin başında kaptanlığı yaptığı Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'dan Benfica'ya 25+5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Portekiz kulübü, Orkun'la 5 yıllık sözleşme imzalarken orta saha oyuncusunun serbest kalma bedelini 150 milyon euro olarak belirlemişti.

Yeni takımı Benfica ile sezon başından bu yana 10 resmi maça çıkan Orkun Kökçü, 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.

İşte Orkun'un golü..