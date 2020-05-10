Porto iflasın eşiğinde Koronavirüs nedeniyle bir süredir ekonomik sorunlar yaşayan Portekiz ekibi Porto'nun batma noktasında olduğu öğrenildi.

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Futbolcu fabrikası olarak bilinen Porto da koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor...

Liglerin salgın nedeniyle ertelenmesi ve gelirlerin kesilmesiyle birlikte ekonomik bir çıkmazda olan Portekiz ekibinin, iflasın eşiğinde olduğu öğrenildi.

BORÇ 250 MİLYON EURO

Toplam 250 milyon euro borcu olduğunu bilinen kulübün, acil ödemesi gereken miktarın ise 100 milyon euro olduğu belirtildi.

30 Haziran'a kadar bu ödemeyi gerçekleştirmek zorunda olan Portekiz ekibinin, bu nedenle kadrosundaki tüm oyuncuların satılık olduğu ve menajer Mendes'e yetki verdiği öğrenildi.

İLK SATILIK ALEX TELLES

İlk etapta birçok kulübün takibinde olan Galatasaray 'ın eski futbolcusu Alex Telles'in satılması için çaba harcanacağı da kaydedildi.