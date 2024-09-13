Premier Lig'de ağustos ayının teknik direktörü Fabian Hürzeler seçildi

İHA
Dünya futbolunun en önemli liglerinden biri olan Premier Lig'de ayın teknik direktörü belirlendi.
İngiltere Premier Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brighton & Hove Albion Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in, ağustos ayının menajeri seçildiği ifade edildi.
LİGDE 3. SIRADA
Bu sezon İngiliz ekibinin başına geçen Hürzeler, Everton ve Manchester United'ı mağlup ederken, Arsenal ile de berabere kaldı. Brighton 7 puan ve averajla ligde 3. sırada bulunuyor.
31 yaşındaki teknik adam daha önce de Alman takımı St. Pauli'yi çalıştırdı.
FERDİ KADIOĞLU'NU TRANSFER ETMİŞLERDİ
Brighton & Hove Albion ayrıca bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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