Preston, Hull City'yi Brad Potts'un golüyle geçti

Haber Merkezi
İngiltere Championship'in 23. haftasında Ruben Selles'in ekibi Hull City deplasmanda Paul Heckingbottom'ın yönetimindeki Preston'a 1-0 mağlup oldu.
BRAD POTTS'TAN KRİTİK GOL
Deepdale'da oynanan maçta Preston'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Brad Potts kaydetti.
Hull City'de Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Joao Pedro 73 dakika sahada kalırken, milli futbolcu Abdülkadir Ömür 72. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Preston puanını 26'ya yükseltirken, Hull City 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Blackburn'ü konuk ederken, Preston sahasında Sheffield Wednesday ile karşılaşacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış