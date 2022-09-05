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    PSG Başkanı Khelaifi: Allah'a şükür borcumuz yok

    Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Katarlı Başkanı Nasser Al-Khelaifi, çarpıcı ifadeler kullandı.
    • 05.09.2022 - 18:34
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    PSG Başkanı Khelaifi: Allah'a şükür borcumuz yok

    Paris Saint-Germain'in Katarlı Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Portekiz Futbol Federasyonu'nun organize ettiği "FootballTalks" isimli futbol konferansında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Barcelona'nın içinde bulunduğu mali zorluklara gönderme yapan Al-Khelaifi, "Bazı kulüplerin 1.8 milyar euro gibi borçları var, bu futbol için felaket gibi bir durum. Allah'a şükür, bizim hiçbir borcumuz yok. Tabii ki Covid-19 döneminde biz de diğer kulüpler gibi para kaybettik, saklayacak bir şeyimiz yok. Bazı futbol kulüplerinin boğuştuğu borç yükü, futbol için büyük bir risk taşıyor. Bazı yöneticiler yıllarca başkanlık yapıp kulübü batırıyor ve haleflerinin sırtına devasa bir borç bırakıyor. Futbol ailesi olarak bu tehlikeye dikkat çekmeliyiz çünkü bu, futbolu ortadan kaldırabilecek boyutta büyük bir risk." dedi.

    PSG Başkanı Khelaifi: Allah a şükür borcumuz yok #1

    "Medyaya saygı duymak zorundayız"

    Şampiyonlar Ligi'ne karşı oluşturulan "Super League" projesine de değinen PSG Başkanı, "Taraftarlara ve medyaya saygı duymak zorundayız. Futbol ekosistemi, birkaç tane kulüpten çok daha büyük. Ben ve Avrupa Kulüpler Birliği'ndeki mevkiidaşlarım, Super League projesinin tamamıyla karşısındayız ve bu duruşumuz, orta ve küçük seviyedeki takımlara büyük yardımda bulunuyor. Bu kulüplerin de gelişimini sürdürmesi ve şampiyonluklar yaşayıp, büyük kulüpler haline gelmesi çok önemli." diyerek sözlerini noktaladı.

    PSG Başkanı Khelaifi: Allah a şükür borcumuz yok #2


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