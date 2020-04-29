PSG Başkanı Khelaifi: Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız Fransa'da Ligue 1'in yarıda bırakılmasının ardından Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al Khelaifi, açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, spor dünyasını da etkilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün ülkedeki spor organizasyonlarıyla ilgili açıklama yapan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, bu sezon Ligue 1 ve Ligue 2'nin oynatılmayacağını belirtmişti.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TURLARINA KATILACAĞIZ''

Yaşanan bu gelişmenin ardından Paris Saint-Germain kulübü başkanı Nasser Al Khelaifi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nin final turlarına katılacaklarını belirten Nasser Al Khelaifi, "Fransa hükümetinin kararına saygılıyız. UEFA ile mutabık kalarak bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin düzenleneceği tarih ve zamanda final turlarına katılmayı planlıyoruz." dedi.

''YURT DIŞINDA OYNAYABİLİRİZ''

Öte yandan Khelaifi, iç saha maçlarını başka bir ülkede oynayabileceklerini de söyledi.

Khelaifi, "Fransa'da oynamamız mümkün olmazsa maçlarımızı oyuncularımız ve çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığını da düşünerek yurt dışında oynayacağız." ifadelerini de kullandı.