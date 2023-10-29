PSG, Brest deplasmanında zor olsa da kazandı

Fransa Ligue 1'in 10. hafta mücadelesinde Brest ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
Stade Francis Le Ble'de oynanan maçı konuk ekip PSG, 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
PSG, ilk yarıyı önde kapadı
Fransız devi, 16. dakikada Warren Zaire Emery ile öne geçti. Kylian Mbappe, 28'de durumu 2-0 yaptı. Brest'te Steve Mounie 44. dakikada farkı bire indiren golü attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı PSG'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Mbappe, sahneye çıktı, üç puan geldi
Brest, 52. dakikada Jeremy Le Douaron ile eşitliği yakaladı. PSG, karşılaşmanın son anlarında penaltı kazandı. Kylian Mbappe, 89. dakikada bu penaltıyı kaçırdı ancak daha sonra topu ağlara gönderdi.
Maçta başka gol olmadı ve PSG sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
PSG, 21 puana ulaştı
Bu sonucun ardından PSG, 21 puana yükseldi. Brest 15 puanda kaldı.
PSG, ligde gelecek hafta sahasında Montpelliler ile karşılaşacak. Brest, Monaco deplasmanına gidecek.
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