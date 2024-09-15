PSG, Brest'i mağlup etti

Haber Merkezi
Fransa Ligi'nde 4. hafta maçında Paris Saint Germain ile Brest karşı karşıya geldi. 1-0 geriye düşen Paris Saint Germain, maçı 3-1 kazandı.
DEMBELE YILDIZLAŞTI
Brest'in golünü 29. dakikada penaltıdan Romain Del Castillo kaydetti.
Paris Saint Germain'in golleri 42 ve 74. dakikada Ousmane Dembele, 73. dakikada Fabian Ruiz'den geldi.
Bu galibiyetin ardından Paris Saint Germain puanını 12 yaptı. Brest 3 puanda kaldı.
Fransa Ligi'nde gelecek hafta Paris Saint Germain, Reims'e konuk olacak. Brest, Tououse'u ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış