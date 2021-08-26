PSG, Kylian Mbappe için 220 milyon euro istiyor

PSG, Kylian Mbappe için 220 milyon euro istiyor

Fransız devi PSG, Kylian Mbappe'nin bonservisi için 220 milyon euro talep ediyor. Başarılı oyuncunun Real Madrid'e gitmek istemesi Ligue 1 ekibini zorluyor.

PSG'den ayrılmak istediği bilinen Kylian Mbappe için belirlenen bonservis bedeli belli oldu.

Sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kalan Kylian Mbappe için Real Madrid'den aldığı 160 milyon euroluk teklifi reddeden PSG'nin belirlediği bonservis bedelinin 220 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

Le Parisien'in haberine göre, Mbappe'nin sezon sonunda serbest oyuncu olarak takımdan ayrılmasını dahi göze alan PSG'nin, Mbappe için 220 milyon euroluk bonservis belirlediği kaydedildi.





REAL MADRID BAŞKANI PEREZ: GÖRÜŞMELER TIKANDI

PSG'nin 2017'de Barcelona'dan transfer ettiği Neymar için ödediği 222 milyon euroya yakın bir bedel belirlediği Mbappe için Real Madrid kulübüyle kıran kırana pazarlıkların sürdüğü geçtiğimiz gün dünya basınına yansımıştı.

Real Madrid başkanı Florentino Perez, PSG'ye Mbappe için tekliflerini ilettiklerini belirttiği açıklamasında, "Paris Saint Germain, Kylian Mbappe için teklifimize zaten cevap verdi ve verdikleri cevap kabaydı." diyerek görüşmelerin tıkandığı noktayı kamuoyuyla paylaşmıştı.



