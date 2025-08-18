Abone ol: Google News

PSG, Nantes'i deplasmanda mağlup etti

Fransa Ligue 1'de deplasmanda Nantes'e konuk olan PSG, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 00:38
Fransa Ligue 1'in açılış maçında PSG, Nantes'e konuk oldu.

PSG SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG, 1-0 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golü 67. dakikada Vitinha kaydetti.

Nantes formasıyla mücadeleye ilk 11'de başlayann Mostafa Mohamed, 79. Dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Luis Enrique'nin takımı PSG, lige 3 puanla başladı. Nantes, puan alamadı.

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında PSG, Angers'i konuk edecek. Nantes, Strasbourg deplasmanına gidecek.

