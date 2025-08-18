PSG, Nantes'i deplasmanda mağlup etti

Fransa Ligue 1'in açılış maçında PSG, Nantes'e konuk oldu.
PSG SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI
Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG, 1-0 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golü 67. dakikada Vitinha kaydetti.
Nantes formasıyla mücadeleye ilk 11'de başlayann Mostafa Mohamed, 79. Dakikada oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Luis Enrique'nin takımı PSG, lige 3 puanla başladı. Nantes, puan alamadı.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında PSG, Angers'i konuk edecek. Nantes, Strasbourg deplasmanına gidecek.