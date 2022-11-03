PSG'den Messi için sözleşme hamlesi

PSG'de sportif direktör Luis Campos'un, Lionel Messi'ye yeni sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi. 35 yaşındaki yıldızın, yüksek maaş şartıyla PSG'de kalmayı düşündüğü ifade edildi.

Paris Saint-Germain, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için harekete geçti.

Fransız basınından L'Equipe'nin haberine göre; kulübün sportif direktörü Luis Campos, Arjantinli yıldıza bu hafta yeni sözleşme teklifinde bulundu. Campos'un amacının, Dünya Kupası başlamadan önce Messi ile yeni kontrat yapmak olduğu kaydedildi.

35 yaşındaki futbolcunun da PSG'den gelen bu yeni sözleşme teklifini değerlendirdiği aktarıldı. Messi'nin, takımda kalmak adına en büyük şartının ise yüksek maaş olduğunun altı çizildi.

Inter Miami iddiası

İngiliz basını, kısa bir süre önce David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Lionel Messi'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürmüştü.



