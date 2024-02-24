QPR'nin Faslı futbolcusu Chair hapis cezası aldı

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İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'da flaş bir gelişme yaşandı.

TalkSport'ta yer alan habere göre QPR'ın yıldız oyuncusu Ilias Chair, 12 ayı normal 12 ayı ertelemeli şekilde toplamda 2 yıl hapis cezası aldı.

2020'nin yaz ayında Ilias Chair arkadaşlarıyla gezerken çıkan tartışma sonrasında bir tır şoförünün kafasını taşla kırdığı belirtildi.

Davanın yeni sonuçlandığı aktarılırken, 26 yaşındaki Faslı oyuncunun toplamda 2 yıl hapis ve 15 bin euro para cezası aldığı ifade edildi.

QPR ise resmi hesabından şu açıklamayı yaptı:

Kulüp, kendisine yöneltilen saldırı suçlamasıyla ilgili olarak Ilias Chair'inn hukuk ekibiyle düzenli temas halindedir ve halen de temas halindedir. Yasal süreç henüz sonuca ulaşmadı. Bu nedenle kulüp bu aşamada başka bir yorumda bulunmayacak.