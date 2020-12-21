Rakibine tüküren oyuncunun maaşı ihtiyaç sahiplerine verilecek

Borussia Mönchengladbach Spor Direktörü Max Eberl, rakibine tüküren Marcus Thuram'a 150 bin euro ceza kestiklerini ve bu paranın yardıma muhtaç insanlara bağışlanacağını duyurdu.

Borussia Mönchengladbach'ın Fransız asıllı forvet oyuncusu 23 yaşındaki Marcus Thuram, dün Borussia Mönchengladbach ile Hoffenheim arasında oynanan Bundesliga maçında Hoffenheim oyuncusu Stefan Posch'nın yüzüne tükürerek, kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Tükürük skandalına imza atmasıyla bir anda Alman futbol kamuoyununda eleştirilerin hedefi haline gelen Marcus Thuram'a, ilk cezanın kulübü Borussia Mönchengladbach'tan geldiği belirtildi.

"YARDIMA İHTİYACI OLANLARA BAĞIŞLANACAK"

Alman Bild Gazetesi'nin yer verdiği bir haberinde, Borussia Mönchengladbach'ın oyuncusu Marcus Thuram'a kestiği cezayı sayfasına taşıdı.

Alman kulübün oyuncusuna kestiği para cezasını rekor ceza olarak nitelendiren Bild haberinde, Borussia Mönchengladbach Spor Direktörü Max Eberl'in konuşmasını şu şekilde aktardı:

"Marcus Thuram ile bu sabah uzun bir konuşma yaptık. Aynı konuşma sırasında Marcus Thuram, hem benden hemde kulüp camiasından özür diledi. Biz, kulüp olarak sahadan atılmasına sebep olan bu harekete karşılık, oyuncumuzun bir yıllık kazancı olan 1.8 milyon Euro'dan bir aylığı 150 bin Euro'ya denk gelen rakamı kesme (ödememe) cezasına karar verdik. Kesilen rakamı da, sosyal alanda yardıma ihtiyacı olanlara bağışlanacak."