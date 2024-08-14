Haberler



Dünyadan futbol



Real Madrid, Atalanta'yı yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu

Real Madrid, Atalanta'yı yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu UEFA Süper Kupa Finali'nde Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 6 kez kupayı müzesine götürdü.