Real Madrid futbolcuları Jose Mourinho'yu istemiyor

İspanyol devi Real Madrid'de teknik direktör tartışmaları yeniden gündemin üst sıralarına çıkarken, kulüp içinde oyuncuların tercih ettiği isimlere dair dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Cadena SER muhabiri Gonzalo Alvarez, Real Madrid'de oyuncuların hangi teknik direktörü görmek istediğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Alvarez'e göre; Real Madrid oyuncuları teknik direktörlük için Jose Mourinho yerine Jürgen Klopp'u tercih ediyor.

OYUNCULAR MOURINHO'YU İSTEMİYOR

Alvarez, "Klopp, Mourinho'ya göre çok daha popüler. Mourinho ise bir zaman ayarlı bomba gibi; karakteri ve egosu nedeniyle kısa sürede bir çatışma çıkarabilecek bir profil. Oyuncular da bunun farkında. Florentino Perez, Klopp'un takımda memnuniyetle karşılanacağını biliyor. Ancak Mourinho'nun sadece üç hafta içinde göreve gelmesi halinde yaratacağı büyük gürültünün, bu sezon yaşanan her şeyi unutturacağını da biliyor." ifadelerini kullandı.

REAL MADRID'DE İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Sezon başında takımı Xabi Alonso'ya emanet eden Real Madrid, alınan istikrarsız sonuçlar sonrasında başarılı çalıştırıcının görevine son vermiş ve takımın başına geçici olarak Alvaro Arbeloa'yı getirmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real, LaLiga'da da son 5 haftaya ezeli rakibi Barcelona'nın 11 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

REAL'DE 3 YIL ÇALIŞTI

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, ülkesinin köklü takımlarından Benfica'nın başına geçmişti.

31 haftası geride kalan ligde namağlup durumda bulunan Mourinho yönetimindeki Benfica, son 3 hafta öncesi lider Porto'nun 7 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.

2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Portekizli teknik adam, 178 karşılaşmada maç başına 2.30 puan ortalaması tutturmuştu.