Real Madrid, Jude Bellingham'ı duyurdu Real Madrid, Jude Bellingham'ı Dortmund'dan transfer ettiğini ve 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Borussia Dortmund’un orta saha oyuncusu 19 yaşındaki Jude Bellingham’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İspanyol ekibi, 6 yıllık sözleşme imzaladığı İngiliz yetenek için Alman kulübüne 103 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Transfer anlaşmasında ayrıca başarı bonusları da bulunuyor.

42 maçta 14 gol 7 asist

Ödenen bonservis bedeliyle birlikte Bellingham, en pahalı İngiliz futbolcu olarak 19 yaşında tarihe geçti.

2020 yılında Birmingham City'den Borussia Dortmund'a 25 milyon euro bedel ile transfer olan Bellingham bu sezon çıktığı 42 maçta 14 gol atıp 7 asist yapma başarısı gösterdi.

19 yaşındaki oyuncu, İngiltere Milli Takım formasını da 24 kez terletti.