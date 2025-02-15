Real Madrid, Osasuna engelini aşamadı

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İspanya LaLiga'nın 24. hafta mücadelesinde Osasuna ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Estadio El Sadar'daki müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

REAL MADRID, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Real Madrid, karşılaşmanın 15. dakikasında Kylian Mbappe ile öne geçti.

Real Madrid'de Jude Bellingham, karşılaşmanın 39. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Real Madrid üstünlüğü ile tamamlandı.

KAZANAN ÇIKMADI

Osasuna'da Ante Budimir, 58. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve durum 1-1'e geldi.

Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.

ARDA FORMA GİYMEDİ

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, maçta süre almadı.

REAL MADRID, GIRONA'YI KONUK EDECEK

Bu sonucun ardından zirve yarışında yara alan Real Madrid, puanını 51 yaptı. Osasuna ise 32 puana yükseldi.

Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Girona'yı sahasında ağırlayacak. Osasuna, Celta Vigo deplasmanına gidecek.