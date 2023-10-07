Real Madrid, Osasuna karşısında farka gitti
ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 9. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Osasuna karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip Real Madrid 4-0'lık skorla kazandı.

Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 9 ve 54. dakikada Jude Bellingham, 65. dakikada Vinicius Junior, 70. dakikada Joselu kaydetti.

Bellingham gollerine devam ediyor

Dortmund'dan 103 milyon euroya transfer edilen Jude Bellingham, Real Madrid'deki 10 resmi maçında 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Real Madrid, Osasuna karşısında farka gitti

Arda tribünde yer aldı

Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 24'e yükseltti. Osasuna 10 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde milli aranın ardından Real Madrid, Sevilla'ya konuk olacak. Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler maçı tribünden izledi.

Real Madrid, Osasuna karşısında farka gitti