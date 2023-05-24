Real Madrid, Rayo Vallecano'yu iki golle geçti LaLiga'nın 36. haftasında Real Madrid sahasında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti. Bu maç öncesinde taraftarlar ırkçılılığa maruz kalan Vinicius Junior'a destek verdi.

İspanya LaLiga'nın 36. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-1 kazanırken goller; 31. dakikada Karim Benzema ve 89. dakika Rodrygo'dan geldi. Rayo Vallecano'nun tek golü ise 84. dakikada Raul de Tomas'dan geldi. Real Madrid, Sevilla ile oynayacak Bu galibiyetle birlikte Real Madrid 74 puana yükselirken Vallecano 46 puanda kaldı. Ligin 37. haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla ile karşılaşırken, Rayo Vallecano evinde Villarreal'i ağırlayacak. Vinicius'a destek Karşılaşma öncesinde taraftarlar, Valencia maçında ırkçı hakaretlere maruz kalan Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a destek verdi. Maç kadrosunda yer almayan Vinicius Junior, saha içinde taraftarları selamladı.