Real Madrid, Sevilla deplasmanında 3 puanı aldı

AA
İspanya La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, Sevilla deplasmanına çıktı.
Ev sahibi ekip karşılaşmanın 3. dakikasında Rafael Mir'in golüyle öne geçti.
Real Madrid'de Rodrygo Goes attığı iki golle (38, 69) takımına galibiyeti getirdi.
Sevilla'da Marcos Acuna, 83. dakikada Dani Ceballos'a yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Barça şampiyonluğunu garantilemişti
Barcelona'nın 14 Mayıs'ta şampiyonluğunu ilan ettiği ligin bitimine 1 hafta kala puanını 77'ye çıkaran Real Madrid ikinci sırada bulunuyor.
Sevilla ise 49 puanla 10.lukta kaldı.