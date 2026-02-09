Real Madrid, Valencia'yı deplasmanda mağlup etti Real Madrid, Valencia'yı Mestalla'da 2-0 mağlup etti ve üst üste 8. lig maçını kazanarak Barcelona'yı 1 puan geriden takibini sürdürdü.

Göster Hızlı Özet Real Madrid, Valencia'yı deplasmanda 2-0 yenerek ligde üst üste 8. galibiyetini aldı.

Golleri Alvaro Carreras ve Kylian Mbappe attı.

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mestalla'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 2-0'lık skorla kazandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada sol bek Alvaro Carreras ve 90+1. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. ARDA GÜLER 82 DAKİKA OYNADI Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 82. dakikada yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı. MADRID'DEN ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde üst üste 8. galibiyetini elde etti ve 57 puanla lider Barcelona'yı 1 puan geriden takibini sürdürdü. Valencia ise üst üste kinci yenilgisini aldı ve 23 puanla küme düşme hattının 1 puan üstünde yer aldı. GELECEK HAFTA ZORLU MÜCADELELER Real Madrid, gelecek hafta Real Sociedad'ı ağırlayacak. Valencia ise Levante ile derbi maçına çıkacak.

