Real Madrid'de Arda Güler kararı: Kiralanmayacak Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler'in geleceği hakkında karar verildi.

ensonhaber.com

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ve İspanyol devinde tüm kritik kararların merkezinde olan İcra Kurulu Başkanı Jose Angel Sanchez, Arda Güler'in kiralık olarak başka bir kulübe gitmeyeceği yönünde karar aldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; aldığı kısa sürelerde olumlu işler yapan ve yüksek antrenman performansına karşın yıldızlarla dolu kadroda süre bulmakta zorlanan Arda Güler için Florentino Perez ve kulübün 2 numarası Jose Angel Sanchez, 'kiralanmayacak' kararı aldı.

"Dünya yıldızı olacak"

Türk yeteneğin Celta Vigo karşısında attığı güzel golle mutlu olan ikili, Arda Güler'in Real Madrid bünyesinde çok daha fazla gelişeceğine ve önümüzdeki süreçte daha fazla dakika bulabileceğine olan inançları nedeniyle böyle bir karar aldı.

Arda Güler için 20 + 10 milyon euro'luk bir yatırım yapan ve kalitesine her zaman inanan Perez ve Sanchez, genç Türk oyuncunun önümüzdeki süreçte bir dünya yıldızı olacağına dair olan inançlarını da Ancelotti'ye aktardı.

Bu sezon 3 kez büyük sakatlık yaşayan Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 6 maçta 93 dakika süre aldı ve 1 gol attı.