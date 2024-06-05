Real Madrid'in derdi de bu: Müzede kupa koyacak yer kalmadı İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid yönetimi kara kara düşünüyor. Sebebi ise müzede kupa koyacak yerin kalmamış olması...

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ensonhaber.com

Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek tarihindeki 15. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İspanyol devi Real Madrid'de kupa, müzeye getirildi.

Bu şampiyonluk, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’ndeki 15’inci zaferi oldu. Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım konumunda bulunan İspanyol ekibini 7 şampiyonlukla Milan takip ediyor.

Eflatun-beyazlı ekip, finalin oynanmasının ardından kazandığı kupayı müzesindeki yerine yerleştirdi.

"Başkanımız kupayı müzeye koydu"

Kulüp başkanı Florentino Perez kupayı yerleştirirken, "Başkanımız kupayı kulübümüzün kazandığı diğer 14 Avrupa Futbol kupasının yanına koydu." notuyla o anlar, Real Madrid'in resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Müzede 3 kupalık yer kaldı

Öte yandan Real Madrid'de bir problem var; mevcut müzede yalnızca üç Şampiyonlar Ligi kupasının yeri kaldı.

Relovo'da yer alan habere göre; yönetim müzeyi genişletmek için bütçe ayıracak.

Haberde ayrıca, Perez ve kurmaylarının bu sorunu kısa sürede çözmesi gerektiğinin de altı çizildi.