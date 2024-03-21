Real Madrid'in eski kulüp doktoru konuştu: Arda Güler yüzünden... Real Madrid'de sezon başında meydana gelen sakatlık vakalarıyla ilişkilendirilerek görevinden alınan eski baş sağlık görevlisi Niko Mihic, Arda Güler hakkında konuştu.

ensonhaber.com

Real Madrid'in sağlık hizmetlerinin başındayken, Arda Güler'in ardı ardına yaşadığı sakatlıkların ardından görevden alınan Nico Mihic, uzun bir sessizlik döneminin ardından konuştu.

Arda Güler'in üst üste üç kez sakatlanmasının sonrasında kulübün sağlık hizmetleri sorumlusu olan Mihic'in görevine son verilmişti.

İspanyol basını, bu görev değişikliğini Arda Güler'in sakatlıklarına bağlamıştı. Ancak Nico Mihic, uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Relevo'ya verdiği röportajda, Arda Güler'le olan ilişkisinin mükemmel olduğunu ve onu çok sevdiğini dile getirerek, genç futbolcunun sakatlıklarıyla ilgisinin olmadığını savundu.

"Arda Güler'le aramız mükemmel"

Mihic, "Arda Güler'le aramızda mükemmel bir ilişki var, onu gerçekten seviyorum. Sürekli iletişim halindeyiz. Benim kulüpten ayrılışımın, onun performansıyla hiçbir ilgisi yoktu. Real Madrid'den ayrılışımız birkaç ay öncesinde karşılıklı anlaşarak gerçekleşti. Basında yer alan haberlerin doğru olmadığını belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

Nico Mihic, Real Madrid'in sağlık hizmetlerinin başında olmasa da hala kulüp için çalışmalarına devam ettiğini de ekledi.